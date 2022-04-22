Укрпочта выпустит новую марку о "русском военном корабле"

Лист будет называться "Русский военный корабель ... ВСЕ!" и будет включать также купоны с изображением первой марки, информирует ZN.ua.

Укрпочта выпустит новую марку о
© Укрпочта

Укрпочта объявила, что в мае выпустит новую почтовую марку о "русском военном корабле". Она получит название "Русский военный корабель ... ВСЕ!" (“Russian warship … DONE!”), сообщила прессслужба Укрпочты в Facebook.

“История украинского героизма творится у нас на глазах. И мы ее хотим зафиксировать в почтовых марках. Поэтому в мае представим новое филателистическое произведение как продолжение предыдущего выпуска», — говорится в сообщении.

Поводом для обновления марки стало потопление флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" после попадания украинских ракет "Нептун".

Именно этот корабель угрожал защитникам острова Змеиный, после чего услышал о направлении дальнейшего движения.

“Все началось с фразы «Русский военный корабель, иди …!», а закончилось тем, что он действительно пошел. Поэтому следующий лист будет иметь логичное название — «Русский военный корабель … ВСЕ!»», — отметили в Укрпочте.

Второй лист серии будет включать также купоны с изображением первой марки с кораблем. "То есть два знаковых события в одном выпуске!", — добавили в сообщении.

Общий тираж будет составлять 5 млн экземпляров с внутренним и международным номиналами.

«Будем делать все возможное, чтобы их хватило всем желающим, и исторические марки, несмотря на ажиотаж, вызывали только гордость за собственную страну и ее героев», — подытожили в Укрпочте.


Максим Царук, ZN.ua

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