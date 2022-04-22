Война обвалила стоимость газа в Украине

Сегодня цена для промышленности ниже европейской почти в 1,5 раза, информирует ZN.ua.

Война РоSSии с Украиной стала причиной резкого снижения цены на газ для украинской промышленности. Об этом заявил президент Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец в интервью «Главкому».

«В условиях, когда мы де-факто отрезаны от европейского рынка из-за запрета на экспорт, […] цены сейчас для промышленности ниже, чем в Европе, примерно в 1,5 раза», — пояснил Мизовец.

В Европе сейчас цена на куб газа составляет в пересчете примерно 45 гривен. А в Украине — 30.

"Кроме того, объемы биржевых торгов у нас минимальны, и предпосылок для роста цены пока не усматривается", — заверил эксперт.

Что касается добычи газа, то он в Украине упал всего на 10%.

«По итогам 2021 года внутренняя добыча составила 19,8 млрд куб м. Какие показатели ожидать в год войны? Я остаюсь оптимистом!», — сказал Мизовец.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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