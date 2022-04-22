Активы РоSSии и помощь Запада: Кубраков объяснил, откуда взять $100 млрд на восстановление

На сегодняшний день на восстановление Украины нужно около 100 млрд долларов. Эту цифру озвучил в интервью «Фактам ICTV» министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Выход Кубраков видит в поступлениях в бюджет из двух источников. Первый – это арестованные активы РоSSийской Федерации, к примеру, арестованные активы Центробанка и активы русских компаний.

«Мы видим эту статистику – в одной стране 20 миллиардов арестованы, в другой – 30, где-то – 8, 10, 12… Это и должен быть основной источник. Кстати, если говорить об общей сумме, на которую арестованы эти активы, то она примерно соответствует тому, что считает Киевская школа экономики и другие институты, занимающиеся ущербом, который нанесла война нашему государству, то есть 100 миллиардам долларов», - отметил глава Мининфраструктуры.

Второй источник – это помощь партнеров Украины.

«Об этом мы слышим на уровне официальных заявлений Еврокомиссии, на уровне официальных заявлений наших партнеров из Великобритании, США и Канады – что будет точно так называемый recovery-план Украины, который будет включать в том числе и восстановление нашей инфраструктуры, наших городов, нашей экономики. И он также позволит все это профинансировать», – объяснил Кубраков.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры, посетив Харьковскую область, отметил, что там запланированы аварийные ремонтные работы основных дорог в направлении, которое не успели отремонтировать в рамках программы президента Украины «Большое строительство» в предыдущие годы.