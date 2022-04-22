ПриватБанк сделал заявление по поводу просроченных карт

ПриватБанк рассказал, что будет с просроченными картами клиентов, если срок их действия истек во время войны. Банк продлил срок их использования. Вместе с тем, у некоторых владельцев карты износились физически и плохо читаются терминалами. В таких случаях проблему также можно решить, даже если у клиента на данный момент нет доступа к работающему банковскому отделению.

Об этом рассказали на сайте ПриватБанка.

В связи с военным положением ПриватБанк продлил срок действия карт своих клиентов на 180 дней, то есть фактически на полгода.

При этом для тех клиентов, которым все же требуется заменить карту, также есть выход. Это можно сделать двумя способами:

традиционно - в одном из работающих отделений ПриватБанка;

выпустить Digital карту вместо физической.

При этом премиальные карты можно заказать с доставкой на отделение, в котором клиенту наиболее удобно получить новую карту.

Что касается Digital карты, то ее можно выпустить через приложение Приват24.

Алгоритм действий для выпуска Digital карты такой:

зайти в свой Приват24;

зайти в меню "Кошелек" и нажать в нем кнопку "Добавить" и затем выбрать "Digital карта";

после этого выбираем тип карты (либо "Кредитная", либо "Дебетовая");

выбираем также платежную систему и валюту.

Новая Digital карта должна появиться в "Кошельке" не позже, чем через 10 минут.

"Сразу сможете добавить ее в Apple Pay или Google Pay. Digital карту в валюте можно открыть, выбрав тип карты "Дебетовая", - разъяснили в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк изменил правила продажи валюты после 20 апреля.