ПриватБанк сделал заявление по поводу просроченных карт

ПриватБанк рассказал, что будет с просроченными картами клиентов, если срок их действия истек во время войны. Банк продлил срок их использования. Вместе с тем, у некоторых владельцев карты износились физически и плохо читаются терминалами. В таких случаях проблему также можно решить, даже если у клиента на данный момент нет доступа к работающему банковскому отделению.

В ПриватБанке сделали заявление по поводу просроченных карт

Об этом рассказали на сайте ПриватБанка.

В связи с военным положением ПриватБанк продлил срок действия карт своих клиентов на 180 дней, то есть фактически на полгода.

В ПриватБанке сделали заявление по поводу просроченных карт

При этом для тех клиентов, которым все же требуется заменить карту, также есть выход. Это можно сделать двумя способами:

  • традиционно - в одном из работающих отделений ПриватБанка;
  • выпустить Digital карту вместо физической.

При этом премиальные карты можно заказать с доставкой на отделение, в котором клиенту наиболее удобно получить новую карту.

Что касается Digital карты, то ее можно выпустить через приложение Приват24.

Алгоритм действий для выпуска Digital карты такой:

  • зайти в свой Приват24;
  • зайти в меню "Кошелек" и нажать в нем кнопку "Добавить" и затем выбрать "Digital карта";
  • после этого выбираем тип карты (либо "Кредитная", либо "Дебетовая");
  • выбираем также платежную систему и валюту.

Новая Digital карта должна появиться в "Кошельке" не позже, чем через 10 минут.

"Сразу сможете добавить ее в Apple Pay или Google Pay. Digital карту в валюте можно открыть, выбрав тип карты "Дебетовая", - разъяснили в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк изменил правила продажи валюты после 20 апреля.


Марченко Любов, Тудей

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