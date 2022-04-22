Украинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетов

Украинцы теперь не могут покупать криптовалюту со своих гривневых банковских счетов. Такое решение принял Нацбанк Украины.

Украинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетов

Кроме того, украинцы со своих гривневых банковских счетов теперь не могут пополнять электронные кошельки, покупать подарочные сертификаты и др.

Украинский финансовый регулятор таким образом хочет предотвратить отток капитала из Украины, которая уже почти два месяца сражается с роSSийскими оккупантами. В условиях войны это может быть серьезной проблемой.

Напомним, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий официальную работу криптобизнеса. Теперь в Украине должны легально работать иностранные и украинские криптобиржи. Ожидается, что это поможет привлечь дополнительные средства для ВСУ, которые сражаются с роSSийскими оккупантами.

Украинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетов

Банки должны открывать счета для криптокомпаний, а украинцы могут иметь виртуальные активы. При этом государство гарантирует защиту прав на виртуальные активы.

Между тем, криптофонд Украины на нужды ВСУ собрал уже более 60 млн долларов. Несколько десятков миллионов израсходовали на покупку военной амуниции.

Напомним, ранее стало известно, что крупные инвесторы распродают биткоин.


Максимов Віталій, Тудей

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