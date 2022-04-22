Нидерланды намерены отказаться от роSSийского газа до конца года
Местные власти планируют обеспечить потребности в газе за счет собственных энергетических компаний, информирует
Нидерланды планируют полностью отказаться от импорта роSSийского газа и угля до конца текущего года. Об этом сообщает издание
Согласно стратегии действующей власти, на следующую зиму газовые хранилища должны быть максимально заполнены за счет местных энергетических компаний. В целях минимизации финансовых рисков правительство собирается частично компенсировать им расходы на закупки газа.
Также Йеттен заявил, что на следующий год Нидерланды будут импортировать больше сжиженного природного газа. Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать замещению импорта из РоSSии.
Что касается роSSийского угля, его импорт для стран ЕС закончится 11 августа. Это было оговорено в пятом пакете санкций Европейского Союза, принятом в связи с вторжением РоSSии в Украину.