В Украине подписали Меморандум для предоставления финансовой помощи социально незащищенным лицам, пострадавшим от вооруженного конфликта

Международный Комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОКК) и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель этого соглашения – предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от вооруженного конфликта в Украине. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста в пятницу, 22 апреля.

Отмечается, что МККК сформирует бюджет в сумме до 1,9 млрд гривен (59 млн швейцарских франков), а ОКЧП – бюджет в сумме до 500 млн гривен (15,6 млн швейцарских франков) для предоставления финансовой помощи перемещенным и социально незащищенным лицам, что живут в зонах, пострадавших от боевых действий. Финансовая помощь составит 2500 гривен (около 80 швейцарских франков) на человека в месяц в течение не менее одного месяца.