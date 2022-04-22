Новостей.COM ⇒
2022-04-22
Почтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн
"Сегодня наша армия получила большую сумму помощи".
На благотворительном аукционе от Prozorro.Продажи почтовую марку с кораблем продали за 5 млн грн.
Об этом сообщили в Укрпочте.
“А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы”, – говорится в сообщении.
Напомним, Укрпочта объявила о прекращении продажи марок с роSSийским военным кораблем в отделениях.