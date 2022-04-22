Почтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн

"Сегодня наша армия получила большую сумму помощи".

На благотворительном аукционе от Prozorro.Продажи почтовую марку с кораблем продали за 5 млн грн.

Об этом сообщили в Укрпочте.

“А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы”, – говорится в сообщении.

Напомним, Укрпочта объявила о прекращении продажи марок с роSSийским военным кораблем в отделениях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Новая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей УкраиныНовая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей Украины
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Блок рекламы


Похожие новости
Укрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблемУкрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблем
Укрпочта останавливает продажу марки с роSSийским кораблемУкрпочта останавливает продажу марки с роSSийским кораблем
Марку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробностиМарку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробности
Популярный мем Coffin Dance продали как NFT, 25% денег перечислят УкраинеПопулярный мем Coffin Dance продали как NFT, 25% денег перечислят Украине
НБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSииНБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSии
ING Bank отказывается от сотрудничества с роSSийскими и белорусскими компаниямиING Bank отказывается от сотрудничества с роSSийскими и белорусскими компаниями
В Лондоне на аукционе продают картину Бэнкси, средства пойдут в поддержку «Охмадета»В Лондоне на аукционе продают картину Бэнкси, средства пойдут в поддержку «Охмадета»
Укрпочта выпустит международную марку «Русский военный корабль, иди нах#й». Выбрали победителя конкурсаУкрпочта выпустит международную марку «Русский военный корабль, иди нах#й». Выбрали победителя конкурса
Mastercard заблокировал доступ к платежной системе роSSийским банкам, попавшим под санкцииMastercard заблокировал доступ к платежной системе роSSийским банкам, попавшим под санкции
Visa заблокировала доступ к платежной системе подсанкционным роSSийским банкамVisa заблокировала доступ к платежной системе подсанкционным роSSийским банкам
Последние новости
Подгружаем последние новости