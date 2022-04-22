Почтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн

"Сегодня наша армия получила большую сумму помощи".

На благотворительном аукционе от Prozorro.Продажи почтовую марку с кораблем продали за 5 млн грн.

Об этом сообщили в Укрпочте.

“А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы”, – говорится в сообщении.

Напомним, Укрпочта объявила о прекращении продажи марок с роSSийским военным кораблем в отделениях.