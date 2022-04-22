Противодействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что было сделано, чтобы предотвратить финансирование военной агрессии РоSSии против нашей страны.

Согласно отчету Госфинмониторинга, за 58 дней войны удалось:

При участии Госфинмониторинга приостановлено членство РФ в Комитете Совета Европы. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

в Комитете Совета Европы. Таким образом, не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. С 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы). После раскрытия фактов Бучанской резни руководству Эгмонтской группы направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

Госфинмониторинг направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании обращений 4 марта FATF опубликовал публичную заявление в связи с трагическими событиями в Украине.

* Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и СБ Госфинмониторинг направил обращение к президенту FATF 25 марта и 4 апреля.

* Еще одно обращение поступило через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF. Учитывая вопиющие факты убийства армией РФ мирных людей в пригороде Киева направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

21 апреля на заседании министров стран-членов FATF принято Декларацию и Стратегическое видение развития системы на период 2022-2024 годов. В декларации FATF в очередной раз заявила, что вторжение РФ в Украину противоречит основным принципам FATF и является грубым нарушением обязательств.

в Украину противоречит основным принципам FATF и является грубым нарушением обязательств. Разработано, дополнено и поддержано петицию о включении РФ в черный список FATF.

в черный список FATF. 13 апреля Госфинмониторинг получил от секретариата MONEYVAL информацию, что рабочая группа ICRG начала процедуру рассмотрения вопроса в отношении РФ . Ориентировочно 7 и 9 июня состоится обсуждение этого вопроса.

Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF. Также отправлены письма в европарламентарии.

со стороны FATF. Также отправлены письма в европарламентарии. Проводится постоянная коммуникация с МИД Украины. Цель – донесение до посольств Украины за рубежом необходимости еще более активно доносить до иностранных партнеров информацию о рисках транзакций, проводимых в интересах и с участием россиян.

Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF.

со стороны FATF. С использованием защищенных каналов Эгмонтской группы осуществляется активный обмен разведывательной финансовой информацией из ПФР около 150 стран. Направлено 347 запросов в 147 ПФР иностранных государств и направлено 52 спонтанных сообщения в 52 ПФР иностранных государств.

13 апреля направлено обращение в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАД) с инициативой по осуждению действий РФ и приостановлению участия РФ в ЕАГ.

и приостановлению участия в ЕАГ. Направлено обращение в МИД о сборе информации о примененных финансовых санкциях против РФ и ее активов.

о сборе информации о примененных финансовых санкциях против и ее активов. Проведена работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных и неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.

Направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу РоSSийской Федерации.

(от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу РоSSийской Федерации. Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.

или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению бизнесом, несмотря на имеющиеся риски. Госфинмониторинг 21 марта направил ряд обращений к финансовым регуляторам Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания , Швейцария, ОАЭ , Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ .

, Швейцария, , Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с . Направлен ряд обращений к финансовым регуляторам Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ . 7 апреля отправлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия.

. 7 апреля отправлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия. 22 апреля направлен очередной ряд обращений к государственным регуляторам Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.

Направлено обращение в подразделение финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию РФ и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором.

(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором. Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

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