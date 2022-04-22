Противодействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны

Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что было сделано, чтобы предотвратить финансирование военной агрессии РоSSии против нашей страны.

Согласно отчету Госфинмониторинга, за 58 дней войны удалось:

  • При участии Госфинмониторинга приостановлено членство РФ в Комитете Совета Европы. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
  • С 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы). После раскрытия фактов Бучанской резни руководству Эгмонтской группы направлено дополнительное обращение от 4 апреля.
  • Госфинмониторинг направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании обращений 4 марта FATF опубликовал публичную заявление в связи с трагическими событиями в Украине.

* Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и СБ Госфинмониторинг направил обращение к президенту FATF 25 марта и 4 апреля.

* Еще одно обращение поступило через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF. Учитывая вопиющие факты убийства армией РФ мирных людей в пригороде Киева направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

  • 21 апреля на заседании министров стран-членов FATF принято Декларацию и Стратегическое видение развития системы на период 2022-2024 годов. В декларации FATF в очередной раз заявила, что вторжение РФ в Украину противоречит основным принципам FATF и является грубым нарушением обязательств.
  • Разработано, дополнено и поддержано петицию о включении РФ в черный список FATF.
  • 13 апреля Госфинмониторинг получил от секретариата MONEYVAL информацию, что рабочая группа ICRG начала процедуру рассмотрения вопроса в отношении РФ. Ориентировочно 7 и 9 июня состоится обсуждение этого вопроса.
  • Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF. Также отправлены письма в европарламентарии.
  • Проводится постоянная коммуникация с МИД Украины. Цель – донесение до посольств Украины за рубежом необходимости еще более активно доносить до иностранных партнеров информацию о рисках транзакций, проводимых в интересах и с участием россиян.
  • Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF.
  • С использованием защищенных каналов Эгмонтской группы осуществляется активный обмен разведывательной финансовой информацией из ПФР около 150 стран. Направлено 347 запросов в 147 ПФР иностранных государств и направлено 52 спонтанных сообщения в 52 ПФР иностранных государств.
  • 13 апреля направлено обращение в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАД) с инициативой по осуждению действий РФ и приостановлению участия РФ в ЕАГ.
  • Направлено обращение в МИД о сборе информации о примененных финансовых санкциях против РФ и ее активов.
  • Проведена работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных и неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.
  • Направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу РоSSийской Федерации.
  • Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.
  • Госфинмониторинг 21 марта направил ряд обращений к финансовым регуляторам Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания, Швейцария, ОАЭ, Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.
  • Направлен ряд обращений к финансовым регуляторам Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ. 7 апреля отправлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия.
  • 22 апреля направлен очередной ряд обращений к государственным регуляторам Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.
  • Направлено обращение в подразделение финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию РФ и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором.
  • Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Что в Украине сделали?

  • Осуществляются практические мероприятия по проведению государственного финансового мониторинга: с 24 февраля до 21 апреля получено от субъектов первичного финансового мониторинга 108 280 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
  • 22 апреля направлен очередной ряд обращений к государственным регуляторам Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.
  • Направлено обращение в подразделение финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию РФ и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором.
  • Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в Украине и передача материалов в правоохранительную систему. Выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. Речь идет о сумме 725,5 млн грн.
  • В связи с беспрецедентными санкциями, страна-агрессор может использовать криптовалюту для обхода ограничений. Поэтому совместно с Минцифрой и экспертами выявляются криптообменники, связанные с подсанкционными банками, с целью полной блокировки их хостинга. По результатам направлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.
  • В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм
  • спонтанной блокировки криптогаманцев РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.
  • Госфинмониторинг направил 27 обобщенных материалов в правоохранительные органы. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, составляет 1,22 млрд грн.
  • Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в Украине и передача материалов в правоохранительную систему. Выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. Речь идет о сумме 725,5 млн грн.
  • В связи с беспрецедентными санкциями, страна-агрессор может использовать криптовалюту для обхода ограничений. Поэтому совместно с Минцифрой и экспертами выявляются криптообменники, связанные с подсанкционными банками, с целью полной блокировки их хостинга. По результатам направлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.
  • В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм
  • спонтанной блокировки криптогаманцев РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.


Анна Вернигора, politeka.net

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