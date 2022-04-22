План Маршалла 2.0: в Минэкономике предложили вариант для восстановления Украины

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Украина должна делать ставку на экспорт переработанной продукции в отраслях продовольствия и металлургии.

Украинской экономике для восстановления после войны необходимы большие объемы средств. Их можно привлечь с помощью обновленного "Плана Маршалла", который применяли США для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Об этом первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила в колонке для "Украинской правды".

флаг Украины

Предложенный Украиной "План Маршалла 2.0" предусматривает, что правительства-партнеры будут выдавать своим компаниям государственные гарантии для привлечения средств для инвестиций в Украину. Они покроют риск и позволят инвестировать в реализацию крупных промышленных проектов в Украине.

Кроме того, Украина должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза. Эти государства должны отменить все квоты и импортные пошлины, и таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики.

По ее мнению, Украина должна делать ставку на экспорт переработанной продукции в отраслях продовольствия и металлургии. Сейчас Украина экспортирует в основном сырье, которое стоит дешевле.

Планируется стимулировать процесс переработки сырьевой продукции, что позволит экономике зарабатывать при экспорте в разы больше за меньший тоннаж товаров.


Александра Павленко, politeka.net

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