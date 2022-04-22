В Украине рассказали, куда обращаться для обмена поврежденных банкнот иностранных валют

Украинцы могут сдать сильно поврежденные банкноты иностранных валют в банки и получить компенсацию. Об этом проинформировала пресс-служба Нацбанка Украины.

Существуют два вида получения возмещения за сдачу сильно поврежденных банкнот иностранных валют. Первый вид – моментальный. То есть деньги выдают сразу.

Второй вид – компенсация выдается после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента. В этом случае при приеме банкноты от клиента устанавливается срок получения компенсации.

Решение о степени износа банкнот иностранной валюты принимает работник кассы банка (требования обмена есть в договоре с иностранным банком). Нужно учесть, что за обмен банки берут комиссию (у каждого банка своя комиссия). Впрочем, комиссии в этом случае не очень большие.

Можно обменять обожженные, прожженные, трухлые, разорванные (разрезанные) на части иностранные банкноты, а также с поврежденными элементами дизайна и защиты, дефекты цвета, с локальными загрязнениями и др. В том случае, если банкнота окажется фальшивой, то ее изымут. И, конечно, без всякой компенсации.

Напомним, ранее Нацбанк Украины рассказал, когда перестанет сдерживать фиксированный курс доллара.