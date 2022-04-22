Дефицитные специальности на фрилансе в Украине

После начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину многие украинские работодатели были вынуждены уволить своих сотрудников. В последнее время ситуация стабилизировалась, что позволило начать восстанавливаться рынку труда. Быстрее других видов бизнеса восстанавливается фриланс…

Названы дефицитные специальности на фрилансе в Украине

По данным нового исследования экспертов Freelancehunt, во время войны самые востребованные виды фриланса - дизайн, веб-программирование (рост количества проектов в этой специальности – 10,58%), работа с текстами (рост количества проектов для копирайтеров – 3,66%).

В частности, дизайнеры нужны для создания патриотических иллюстраций, программисты – для разработки сайтов, а журналисты и копирайтеры – для написания текстов по борьбе с роSSийскими оккупантами.

Названы дефицитные специальности на фрилансе в Украине

Кроме того, во время военного положения увеличился спрос на переводчиков. Это связано с тем, что украинские предприятия еще больше начали обращать свое внимание на Запад.

Между тем, во время войны государство выплачивает по 6500 гривен работодателям за каждого трудоустроенного переселенца. Выплаты ежемесячные. Они будут продолжаться один месяц после отмены военного положения.

Ранее мы рассказали, на какие вакансии для мужчин в Украине вырастет спрос после войны.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Новая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей УкраиныНовая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей Украины
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Forbes: ряд роSSийских бизнесменов попросили не называть их гражданами РФForbes: ряд роSSийских бизнесменов попросили не называть их гражданами РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине рассказали, куда обращаться для обмена поврежденных банкнот иностранных валютВ Украине рассказали, куда обращаться для обмена поврежденных банкнот иностранных валют
В Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войныВ Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войны
В Украине резко подешевела ранняя капустаВ Украине резко подешевела ранняя капуста
В Украине начались продажи тепличной земляники: цены удивилиВ Украине начались продажи тепличной земляники: цены удивили
Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро, – ШмигальВсемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро, – Шмигаль
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Переселенцам в Украине разрешат выкупить временное жильеПереселенцам в Украине разрешат выкупить временное жилье
ПриватБанк открывает новые отделения по УкраинеПриватБанк открывает новые отделения по Украине
В Украине падают цены на картофельВ Украине падают цены на картофель
Намного выше официального: какой курс доллара на черном рынке в УкраинеНамного выше официального: какой курс доллара на черном рынке в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости