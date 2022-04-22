Дефицитные специальности на фрилансе в Украине

После начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину многие украинские работодатели были вынуждены уволить своих сотрудников. В последнее время ситуация стабилизировалась, что позволило начать восстанавливаться рынку труда. Быстрее других видов бизнеса восстанавливается фриланс…

По данным нового исследования экспертов Freelancehunt, во время войны самые востребованные виды фриланса - дизайн, веб-программирование (рост количества проектов в этой специальности – 10,58%), работа с текстами (рост количества проектов для копирайтеров – 3,66%).

В частности, дизайнеры нужны для создания патриотических иллюстраций, программисты – для разработки сайтов, а журналисты и копирайтеры – для написания текстов по борьбе с роSSийскими оккупантами.

Кроме того, во время военного положения увеличился спрос на переводчиков. Это связано с тем, что украинские предприятия еще больше начали обращать свое внимание на Запад.

Между тем, во время войны государство выплачивает по 6500 гривен работодателям за каждого трудоустроенного переселенца. Выплаты ежемесячные. Они будут продолжаться один месяц после отмены военного положения.

Ранее мы рассказали, на какие вакансии для мужчин в Украине вырастет спрос после войны.