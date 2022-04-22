В Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войны

Нацбанк во время войны удерживает курс доллара на уровне 29,25 грн/доллар. По словам аналитиков, курс украинской национальной валюты на наличном рынке стабилен благодаря нескольким факторам, которые даже после окончания войны не дадут гривне сильно просесть.

В Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войны

Так, благодаря военной помощи от США и ЕС украинские резервы в апреле выросли на 2%, по сравнению с февралем, и превысили 28 млрд долларов США.

Кроме того, потерявшее работу население стало больше продавать иностранных валют, чем покупать. Более 4 млн украинцев покинули страну, что также повлияло на падение спроса на доллары и евро. В итоге активность на наличном валютном рынке снизилась.

Благодаря грантовой помощи США, Канады, ЕС и выпуску "военных" ОВГЗ на 400 млрд грн правительству удалось вовремя выплатить деньги пенсионерам и работникам госпредприятий, а также выплаты в размере 6500 грн гражданам, потерявшим работу по время войны.

По словам экспертов, существенное падение поступлений в Украину иностранных валют приведет к плавной девальвации курса украинской национальной валюты. Однако, НБУ контролирует этот процесс и отмечает, что если военная ситуация позволит вернуть плавающий валютный курс, то гривна упадет максимум до уровня 33 грн за доллар.

Ранее сообщалось, как украинцы могут снять наличные деньги с карты monobank без комиссии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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