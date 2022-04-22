В Украине резко подешевела ранняя капуста

В Украине, несмотря на то, что продолжается полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск, заметно снизились цены на раннюю капусту. Эксперты EastFruit считают, что этому есть два объяснения.

В частности, оптовая цена ранней капусты сейчас составляет от 20 до 27 гривен за килограмм, что на 37% дешевле, чем в начале апреля.

Интересно, что сейчас стоимость ранней капусты в нашей стране в среднем на 10% меньше, чем в середине апреля 2021 года. И это несмотря на то, что Украина уже почти два месяца сражается с роSSийскими оккупантами.

В чем причина снижения цен? Эксперты EastFruit объясняют это тем, что сейчас в нашей стране существует достаточно небольшой спрос на раннюю капусту (многие матери с детьми выехали за границу в поисках безопасного убежища). Еще одна причина – стало больше предложений по продаже ранней капусты.

Будут ли и дальше снижаться цены на раннюю капусту? Некоторые эксперты дают утвердительный ответ на этот вопрос. Дело в том, что из-за проблем с логистикой у производителей трудности со сбытом. Поэтому им придется снижать цены.

Ранее стало известно, что в Украине оптовая цена картофеля снизилась в среднем на 20% - до 4-8 гривен за килограмм.