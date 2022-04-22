Оккупанты вывозят из Херсона продукты в Крым и продают по заниженной цене: фото

В то время, как кремлевские пропагандисты рассказывают о "налаживании жизни" во временно занятом Херсоне, роSSийские оккупанты вывозят все продукты из местных магазинов в аннексированный Крым, продавая их по сниженным ценам, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют видео жителей Херсона и сообщения росСМИ.

Полки херсонских супермаркетов почти полностью пустые. Нет продовольствия и товаров первой необходимости. Остались только уксус и немного чая, а на месте, где раньше было много мяса, колбас, бакалеи - пусто.

Это вызвано тем, что роSSийские оккупанты вывозят продукты и другие товары в аннексированный Крым и там продают по ценам ниже, чем "рекомендует Минпромполитики Крыма".