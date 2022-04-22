НБУ отчиталось о тратах и остатке средств на спецсчете для поддержки ВСУ

Нацбанк перевел на нужды армии 15,4 миллиардов.

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 15,4 млрд грн, на спецсчете осталось 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ уточнили по выплатам:

  • на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
  • на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
  • на нужды Министерства обороны Украины – всего 11 811 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 92 .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ??грн, 16.03.2022 – 182 млн грн, 17.03.2022 – 191,7 млн ??грн, 18.03.2022 – 91 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн ??грн, 28.03.2022 – 235,2 млн грн, 30.03.2022 – 503 млн грн, 01.04.2022 – 665 млн грн; 9 млн грн;12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн ??грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн);
  • на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено почти 15,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, около 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте… Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады и многих стран мира)", - отчитываются в НБУ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine


Середа Елена, ZN.ua

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