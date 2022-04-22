Квартира в Венгрии: украинцы могут купить жилье по бюджетной цене

Многие беженцы из Украины, которые остались без дома из-за войны, задумываются о переезде в страны ЕС на постоянное место жительства. В связи с этим, вопрос покупки жилья по приемлемым ценам в Венгрии становится актуальным.

Украинцам рассказали, где в Венгрии можно купить квартиру по самым выгодным ценам

Стоимость квартир и домов в Венгрии гораздо ниже, чем во многих странах Европейского Союза. В зависимости от региона стоимость однокомнатных квартир существенно отличается. Цены стартуют от 50 тысяч евро.

Дороже всего квартиры продают в Будапеште, но и здесь, в столице Венгрии, можно найти выгодные предложения по покупке недвижимости. Например, жилье без ремонта будет стоит сравнительно недорого.

Наиболее доступное по стоимости жилье в Венгрии можно приобрести в регионах, которых расположены далеко от курортных зон. Самые высокие цены, соответственно, в популярных среди туристов городах Хевиз, Дебрецен, а также в окрестностях озера Балатон.

Украинцам рассказали, где в Венгрии можно купить квартиру по самым выгодным ценам

Стоит отметить, что согласно местному законодательству, иностранные граждане могут покупать и владеть объектами недвижимости на территории Венгрии. Разрешительные документы на покупку жилья получить не сложно.

Узнайте также, как украинцы могут купить жилье в Словакии. Основные возможности по поиску недвижимости, цены и условия.


Шевченко Лилия, Тудей

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