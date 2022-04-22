В Польше начался кризис на рынке труда из-за украинцев

После приезда в Польшу сотни тысяч украинцев в стране начался кризис на рынке труда. Работу для них найти не могут, ведь большинство украинцев не знает польского, а на физическую работу без знания языка требуются только мужчины, тогда как среди беженцев - женщины с детьми.

Польша нуждается в заробитчанах-мужчинах, которые готовы к сложному физическому труду и работе в сфере тяжелой промышленности, автомобильной и строительной отраслях. Почти 80% вакансий для иностранцев на польском рынке труда рассчитаны именно на мужчин.

А вот рабочих мест для женщин без знания польского на рынке труда уже практически нет. Чтобы работать по образованию, нужно выучить польский язык и подтвердить свой украинский диплом.

Кроме того, для польских работодателей украинские беженки не интересны: чаще всего дома их ждут родители и мужья. Поэтому украинские женщины вернутся в Украину, как только закончится война, и работодателю не выгодно тратить ресурсы на обучение женщины, которая может уволиться через несколько недель.

Кроме того, много вакансий расположено в небольших городках, до которых беженцам еще нужно добраться. До войны трудовые мигранты приезжали в те города, где были рабочие места, а сейчас они сосредоточены в основном в крупных городах.

Поляки ждут, когда границы Украины откроются для мужчин. Кто-то снова поедет на заработки, а кто-то воссоединиться со своими женами и детьми, которые не захотят возвращаться в Украину. Польские работодатели борются за тех украинцев, которые еще остаются в Польше и за тех, кто может выехать с Украины (многодетные родители, студенты, и т.д., предлагая им хорошие зарплаты, помогая с эвакуацией.

Ранее сообщалось, что в мае украинским беженцам польские власти начнут выплачивать денежную помощь в размере 500 злотых.