Меры поддержки экономики Центробанка РФ быстро теряют актуальность - роSSийские эксперты

Игроки и банкиры вынуждены самостоятельно принимать решения, без учета рекомендаций ЦБ, информирует ZN.ua.

Меры по поддержке роSSийской экономики, которые по заданию правительства должен оценить и проработать Банк РоSSии, быстро теряют свою актуальность. Об этом пишут росСМИ.

Уточняется, что в основном это идеи, которые относятся к расчетам по внешней задолженности, расчетам за продажу экспортной выручки, операциям по корсчетам банков.

«Участники рынка отмечают, что ситуация меняется очень быстро, задачи приходится решать оперативно и некоторые из предложений, внесенных на прошлой неделе, уже стали по той или иной причине неактуальными», - сообщает КоммерсантЪ.


Середа Елена, ZN.ua

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