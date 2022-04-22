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2022-04-22
РоSSия уступит место Индонезии по покупательской способности – прогноз МВФ
Также сокращается ВВП страны-агрессора.
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Из-за санкций покупательский спрос в РоSSии сокращается и к 2024 году Индонезия вытеснит РоSSию из шестерки крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда,
Кроме того, по итогам 2022-го доля роSSийского ВВП в общемировом опустится с 3,07% до 2,72%, а в 2024-м – до 2,52%.
Середа Елена, ZN.ua