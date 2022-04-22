Центробанк РоSSии опубликовал прогноз аналитиков с существенным падением экономики страны

Эксперты ожидают, что в 2023 году ситуация начнет улучшаться, информирует ZN.ua.

Центробанк РоSSии представил трехлетний прогноз аналитиков по ситуации с долларом, инфляцией и ВВП. Об этом сообщают росСМИ.

Согласно прогнозу, инфляция в 2022 году будет на уровне 22%, падение ВВП (экономики) – 9,2%, средний годовой курс доллара – 90 руб.

Опрошенные Банком РоSSии эксперты ожидают, что в 2022 году экономику ждет снижение, после чего начнется медленный рост.


Середа Елена, ZN.ua

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