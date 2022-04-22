Центробанк РоSSии опубликовал прогноз аналитиков с существенным падением экономики страны

Центробанк РоSSии представил трехлетний прогноз аналитиков по ситуации с долларом, инфляцией и ВВП . Об этом сообщают росСМИ.

Согласно прогнозу, инфляция в 2022 году будет на уровне 22%, падение ВВП (экономики) – 9,2%, средний годовой курс доллара – 90 руб.

Опрошенные Банком РоSSии эксперты ожидают, что в 2022 году экономику ждет снижение, после чего начнется медленный рост.