В Украине начались продажи тепличной земляники: цены удивили

В Украине начались продажи земляники, выращенной в теплицах украинскими предприятиями. Несмотря на то, что в нашей стране сейчас идут бои с роSSийскими оккупантами, тепличные ягоды стоят на 15% дешевле, чем в мирный 2021 год.

В Украине начались продажи тепличной земляники: цены удивили

По данным экспертов EastFruit, в 2022 году продажи тепличных ягод украинского производства начались на неделю раньше, чем обычно.

Сейчас оптовая цена земляники, выращенной в теплицах на юге Украины, составляет в среднем 6,6 долларов за килограмм. Это примерно на 15% дешевле, чем в апреле 2021 года. Эксперты объясняют этот факт несколькими причинами. Одна из главных – девальвация гривны (хотя на самом деле с учетом военного положения девальвация не очень большая).

В Украине начались продажи тепличной земляники: цены удивили

Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году в Украине из-за боев с роSSийскими оккупантами будет дефицит грунтовой земляники. Дело в том, что роSSийские войска временно оккупировали территории, где ее в основном выращивают.

По этой же причине, кстати, ожидается и дефицит черешни. Также прогнозируется, что черешня позже срока попадет в продажу.

Ранее стало известно, то в Украине в 2 раза снизилась стоимость аренды жилья.


Максимов Віталій, Тудей

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