Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро, – Шмигаль

Украинский премьер встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 млн евро, – Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн. евро.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил по итогам встречи с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

"Да, во время нашей встречи Министр финансов Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", – говорится в телеграмм-канале главы Кабмина.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили участие банка в оценке ущерба, нанесенного роSSийской агрессией, в подготовке плана восстановления Украины и привлечении средств.

"В очередной раз подчеркнул, что Украина – ответственное государство. У нас есть стабильная макроэкономическая ситуация и мы продолжаем выполнять свои финансовые обязательства. Однако агрессия РФ ежедневно обходится нам очень дорого. Мы нуждаемся в финансовой помощи, чтобы поддерживать наших людей, которые пострадали от действий РоSSии" – подчеркнул Шмигаль.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский принял участие в сессии Всемирного банка и рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас Украине.

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