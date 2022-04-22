Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату

В Украине за неуплату налогов введут жесткую систему штрафных санкций. В Верховной Раде предупредили всех злостных неплательщикам налогов, которые прикрываются войной и дали время до Пасхи на погашение задолженности.

Украинцам дали время до Пасхи на выплату налогов: Гетманцев предупредил о жестких санкциях

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") заявил, что 24 апреля 2022 года в Украине введут штрафные санкции против тех представителей бизнеса, которые не погашают свои долги по уплате налогов за мирные периоды, прикрываясь войной.

По словам Гетманцева, предприниматели должны понимать, что налоги, которые они платят, в конечном итоге помогают армии. Эти средства просто необходимы для военных именно сейчас.

Украинцам дали время до Пасхи на выплату налогов: Гетманцев предупредил о жестких санкциях

"К сожалению, есть негативные примеры. Предприниматели используют войну как причину не платить налоги армии даже за мирные периоды. Вероятно, господа считают, что их бизнес будет иметь смысл и перспективу при негативном развитии событий. О них позже. Дам время до Пасхи одуматься", – подчеркнул народный депутат ВР.

Напомним, украинцев предупредили о необходимости платить налоги в Украине, даже если они работают в Польше. Кому необходимо ежемесячно перечислять взносы в казну украинского государства?


Шевченко Лилия, Тудей

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