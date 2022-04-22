Переселенцам в Украине разрешат выкупить временное жилье

В Украине расширили программу обеспечения граждан жильем, добавив возможность строительства и приобретения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Подробно об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Переселенцам в Украине разрешат выкупить временное жилье

Так, по его словам, строительство будет проходить на безопасных территориях с применением технологий быстрого строительства. После завершения строительства государство позволит людям, выехавших из зоны боевых действий или чье имущество было разрушено в результате роSSийского вторжения, выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.

Финансирование строительства нового жилья будет за счет средств, предусмотренных в бюджете на увеличение уставного капитала фонда Госмолодедьжилья и международных доноров.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что новое жилье от государства получат не только граждане, которые его потеряли во время войны, но и защитники государства, а также работников бюджетной сферы, которые трудятся за мизерную зарплату.

Строительство новых домов произойдет не за год, и не за два. Чтобы расселить куда-то украинцев, потерявших дома, власть планирует выкупить у застройщиков непроданные квартиры в уже почти достроенных многоэтажках. Кроме того, людей расселят в модульные дома, которые уже доставляют в Бучу, Ирпень, Гостомель и другие столичные пригороды, разрушенные оккупантами. Также

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в Украине снизилась вдвое.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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