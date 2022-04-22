Минсоцполитики финансирует помощь «деоккупированным» поселкам, ни дня не находившимся под оккупацией

На днях Минсоцполитики отчиталось, что предоставило финансирование в помощь 114 тысячам человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Сумской областей. Но как оказалось, финансирование получили также населенные пункты, которые ни дня под оккупацией не провели. Этот отчет обнародовала Министр социальной политики Марина Лазебна.

«Почти 7 миллионов гривен на помощь 12 тысячам жителей поселка Коцюбинское Киевской области по ходатайству исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета», — среди прочего указано в отчете.

Но дело в том, что Коцюбинское ни дня не было под оккупацией. Этот поселок «вживлен» в Святошинский район города Киева . И он получит 7 миллионов гривен.

Однако еще большее возмущение вызывает сравнение финансирования других населенных пунктов, которые неделями были на слуху у всего государства:

4,4 миллиона гривен на нужды около 25 тысяч жителей Ирпенского района Киевской области по ходатайству Ирпенского городского совета;

более 7 миллионов гривен в помощь 20 тысяч жителей Бучанского района Киевской области по ходатайству Бучанского городского совета;

25 тысяч нуждающихся в уничтоженной Ирпене получат почти вдвое меньше 12 тысяч целого Коцюбинского. Местные власти «отхватили» финансирование на уровне Бучи, фотографии разрушений которой облетели весь мир.

Как поселок Коцюбинское стал «деоккупированным» неизвестно.