Минсоцполитики финансирует помощь «деоккупированным» поселкам, ни дня не находившимся под оккупацией

Финансирование предоставляется в размере больше помощи уничтоженным городам, информирует ZN.ua.

Минсоцполитики финансирует помощь «деоккупированным» поселкам, ни дня не находившимся под оккупацией
© Богдан Андреев/facebook

На днях Минсоцполитики отчиталось, что предоставило финансирование в помощь 114 тысячам человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Сумской областей. Но как оказалось, финансирование получили также населенные пункты, которые ни дня под оккупацией не провели. Этот отчет обнародовала Министр социальной политики Марина Лазебна.

«Почти 7 миллионов гривен на помощь 12 тысячам жителей поселка Коцюбинское Киевской области по ходатайству исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета», — среди прочего указано в отчете.

Но дело в том, что Коцюбинское ни дня не было под оккупацией. Этот поселок «вживлен» в Святошинский район города Киева. И он получит 7 миллионов гривен.

Однако еще большее возмущение вызывает сравнение финансирования других населенных пунктов, которые неделями были на слуху у всего государства:

  • 4,4 миллиона гривен на нужды около 25 тысяч жителей Ирпенского района Киевской области по ходатайству Ирпенского городского совета;
  • более 7 миллионов гривен в помощь 20 тысяч жителей Бучанского района Киевской области по ходатайству Бучанского городского совета;

25 тысяч нуждающихся в уничтоженной Ирпене получат почти вдвое меньше 12 тысяч целого Коцюбинского. Местные власти «отхватили» финансирование на уровне Бучи, фотографии разрушений которой облетели весь мир.

Как поселок Коцюбинское стал «деоккупированным» неизвестно.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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