Минсоцполитики финансирует помощь «деоккупированным» поселкам, ни дня не находившимся под оккупацией
Финансирование предоставляется в размере больше помощи уничтоженным городам, информирует
На днях Минсоцполитики отчиталось, что предоставило финансирование в помощь 114 тысячам человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской и Сумской областей. Но как оказалось, финансирование получили также населенные пункты, которые ни дня под оккупацией не провели. Этот отчет
«Почти 7 миллионов гривен на помощь 12 тысячам жителей поселка Коцюбинское Киевской области по ходатайству исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета», — среди прочего указано в отчете.
Но дело в том, что Коцюбинское ни дня не было под оккупацией. Этот поселок «вживлен» в Святошинский район города Киева. И он получит 7 миллионов гривен.
Однако еще большее возмущение вызывает сравнение финансирования других населенных пунктов, которые неделями были на слуху у всего государства:
- 4,4 миллиона гривен на нужды около 25 тысяч жителей Ирпенского района Киевской области по ходатайству Ирпенского городского совета;
- более 7 миллионов гривен в помощь 20 тысяч жителей Бучанского района Киевской области по ходатайству Бучанского городского совета;
25 тысяч нуждающихся в уничтоженной Ирпене получат почти вдвое меньше 12 тысяч целого Коцюбинского. Местные власти «отхватили» финансирование на уровне Бучи, фотографии разрушений которой облетели весь мир.
Как поселок Коцюбинское стал «деоккупированным» неизвестно.