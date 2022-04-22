Более чем на 7% выросли за год потребительские цены в еврозоне

В феврале потребительские цены выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. а мартовский рост составил 7,4%. Это рекордный показатель со времени введения единой европейской валюты в 1999 году, сообщает DW со ссылкой на европейское статистическое ведомство Eurostat .

Рост стоимости жизни в еврозоне не прекращается с лета 2021 года, но в последнее время инфляция резко ускорилась из-за войны РоSSии в Украине и жестких актикоронавирусных ограничений в Китае. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне выросли в марте на 2,4%.

Далее толчок к росту стоимости жизни дал резкий скачок цен на энергию, которые выросли в годовом исчислении на 44,4%. Цены на продовольствие в марте подскочили в годовом исчислении на 5%. В результате среднесрочные инфляционные ожидания Европейского Центробанка были существенно превышены.

В ЕЦБ все больше склоняются к повышению учетной ставки. Целый ряд членов правления банка дали понять о возможности повышения ставки уже в июле.