Более чем на 7% выросли за год потребительские цены в еврозоне

Инфляция достигла рекордных показателей за все время существования единой европейской валюты, информирует ZN.ua.

Более чем на 7% выросли за год потребительские цены в еврозоне

В феврале потребительские цены выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. а мартовский рост составил 7,4%. Это рекордный показатель со времени введения единой европейской валюты в 1999 году, сообщает DW со ссылкой на европейское статистическое ведомство Eurostat.

Рост стоимости жизни в еврозоне не прекращается с лета 2021 года, но в последнее время инфляция резко ускорилась из-за войны РоSSии в Украине и жестких актикоронавирусных ограничений в Китае. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне выросли в марте на 2,4%.

Далее толчок к росту стоимости жизни дал резкий скачок цен на энергию, которые выросли в годовом исчислении на 44,4%. Цены на продовольствие в марте подскочили в годовом исчислении на 5%. В результате среднесрочные инфляционные ожидания Европейского Центробанка были существенно превышены.

В ЕЦБ все больше склоняются к повышению учетной ставки. Целый ряд членов правления банка дали понять о возможности повышения ставки уже в июле.

Еще 14 апреля пресс-служба ЕЦБ сообщала, что базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования остается на исторически низком уровне - 0%. Совет управляющих принял тогда решение, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут оставаться на нынешних уровнях, пока инфляция не составит 2% и не будет устойчивой в рамках намеченного горизонта прогнозов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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