ПриватБанк открывает новые отделения по Украине

ПриватБанк открывает новые отделения в Украине даже во время войны. На днях свои двери открыло банковское отделение в Ровно. В финучреждении рассказали, в чем его отличие от предыдущих отделений.

Так, ПриватБанк постепенно вводит инклюзивный подход в обслуживании индивидуальных клиентов и пользователей "premium-banking". Отделения по этому принципу уже работают в некоторых городах Украины. Накануне начала войны подобное новое отделение ПриватБанка открылось в Житомире. Новые отделения оформлены в современном лаконичном дизайне с учетом требований по конфиденциальности и комфорту.

Отделение в Ровно по адресу проспект Мира, 8 станет центром обслуживания и кредитования малого и среднего бизнеса. Данная услуга крайне важная для восстановления экономики Украины.

Кроме того, ПриватБанк на сегодняшний день предоставляет своим клиентам все довоенные услуги в том числе, а также кредитует посевную и выдает кредиты по программе восстановления деятельности микро- и малого бизнеса в критически важных для государства отраслях и многое другое.

Напомним, что до конца войны в Украине для клиентов ПриватБанка действуют кредитные каникулы, а также снижены проценты за пользование кредитным лимитом.

Ранее сообщалось, как будут работать ПриватБанк, Ощадбанк и другие финучреждения Украины с 24 по 26 апреля 2022 года.