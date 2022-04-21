Monobank дает возможность снять наличные без комиссии

Клиенты monobank снимают наличные через банкоматы других банков и даже через кассы некоторых магазинов. При этом чаще всего приходится платить комиссию за снятие средств. В MonobankInfo рассказали, как обналичить деньги с карты без комиссии.

Украинцам рассказали, как снять наличные деньги с карты monobank без комиссии

Картой monobank очень удобно производить оплату онлайн в магазинах, общественном транспорте, оплачивать покупки в Украине и за рубежом. Однако иногда возникает необходимость снять наличные деньги. Для владельцев пластиковых карт monobank эта операция доступна в банкоматах других украинских банков, правда, приходится платить комиссию в размере 0,5% от общей суммы.

При снятии суммы, которая превышает остаток средств на счету, размер комиссии автоматически увеличивается 4%. При необходимости снять наличные за границей стоит учитывать, что банк если клиент будет снимать сумму, превышающую остаток его средств и использующий кредитный лимит. За рубежом за снятие наличных банк снимет 2% от обналичиваемой суммы.

Украинцам рассказали, как снять наличные деньги с карты monobank без комиссии

В monobank напомнили, что комиссию за пользование своими банкоматами не взимают банки-партнеры monobank – это Универсал Банк и А-Банк.

Кроме того, можно перевести средства со счета monobank на карту Izi Bank или Sportbank. А потом снять деньги с банкомата Izi Bank или Sportbank без комиссий.

Напомним, ранее сообщалось, что monobank заблокирует карты некоторых клиентов. Кто рискует лишиться своих денег?


Шевченко Лилия, Тудей

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