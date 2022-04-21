Новая почта объявила график работы отделений на Пасху

График работы почтовых отделений в праздничные дни традиционно меняется. Так, Новая почта объявила, что в воскресенье, 24 апреля, когда христиане восточного обряда отмечают Пасху, отделения и адресная доставка работать не будут.

Новая почта объявила график работы отделений на Пасху

В пресс-службе Новой почты добавили, что 23 и 25 апреля отделения будут работать в обычном режиме.

С каждым днем по Украине открывается все больше отделений Новой почты. На днях возобновила работу курьерская доставка в Стоянке, Буче и Ирпене.
Всего отделения и почтоматы Новой почты работают в 22 областях, в том числе в Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Николаевской.

Для украинцев стала доступна новая услуга - "Вещи из дома за границу". Теперь клиенты Новой почты могут отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидкой на доставку от 50% до 80%.

Размер скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна – первой или второй.

Например, отправить посылку с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг будет стоить 800 гривен, до 10 кг - 1200 гривен, весом 30 кг - 2 000 грн.

Ранее сообщалось, как будут работать украинские банки на период пасхальных праздников.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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