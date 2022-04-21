Во время войны нельзя хранить топливо для собственных нужд, но есть исключение

Украина из-за полномасштабного вторжения роSSийских войск столкнулась с проблемой поставки бензина и дизельного топлива. Некоторые предприятия поэтому делают для себя запасы топлива. Однако, во время войны запрещено хранить топливо для собственных нужд без лицензии, напомнила Государственная налоговая служба.

Во время войны нельзя хранить топливо для собственных нужд, но есть исключение

Если сотрудники налоговой обнаружат, что топливо хранится без лицензии, то предприятию грозит штраф в размере 500 тысяч гривен.

Нужно отметить, что лицензии на хранение топлива, по которым до отмены военного положения или при форс-мажорных обстоятельствах не оплачен очередной платеж за лицензию считаются действующими. Действующими будут считаться и лицензии, у которых закончился срок.

Во время войны нельзя хранить топливо для собственных нужд, но есть исключение

Напомним, после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск прекратились в Украину поставки топлива из РоSSии и Беларуси. До войны это топливо занимало около 80% украинского рынка. Теперь украинские компании ищут поставщиков в Европе. Первые поставки топлива из ЕС уже были.

Эксперты не исключают, что во время войны Украина может остаться без бензина А-92. Дело в том, что его нет в Европе.

Ранее сообщалось, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.


Максимов Віталій, Тудей

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