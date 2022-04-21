Резервный фонд планируется увеличить на 200 млрд грн, - Мельничук

Верховная Рада приняла в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Резервный фонд планируется увеличить на 200 млрд грн, - Мельничук
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Резервный фонд украинского госбюджета планируют увеличить на 200 млрд. грн.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Для этого 21 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

"Закон позволяет осуществление неотложных мер противодействия широкомасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Предусматривается увеличить на 200 млрд грн размер Резервного фонда Государственного бюджета Украины, что позволит Кабмину в оперативном порядке обеспечивать потребности сектора обороны, правоохранительной системы для остановки военной агрессии РоSSийской Федерации против Украины и решение неотложных вопросов, вызванных военными действиями против Украины", - сообщил Мельничук.

По его словам, расходы из фонда будут направляться только на обеспечение безопасности и обороны, финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц и нужды правоохранительной системы.

Напомним, по информации народного депутата Павла Фролова, около 180 млрд грн уже было направлено в Резервный фонд госбюджета.

В марте Киевсовет принял решение увеличить резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения.

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