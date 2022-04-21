Бизнес попросил власть сделать 20 критических изменений по дерегуляции на время войны

Некоторые изменения просят оставить и после окончания военных действий, информирует ZN.ua.

Представители бизнеса обратились к власти с просьбой как можно скорее убрать целый ряд бюрократических процедур, как минимум на время войны, чтобы помочь им преодолеть трудности. Некоторые изменения считают необходимым сохранить и после окончания военных действий. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации, собравшей предложения предпринимателей по максимальному упрощению ведения бизнеса.

Министерство экономики уже получило соответствующий список предложений.

На временной основе предлагают:

  • Отменить список критического импорта и разрешить работать тем компаниям, у которых, несмотря на военное состояние, есть возможность осуществлять внешнеэкономические операции
  • Восстановить возмещение НДС экспортерам
  • Либерализовать налоговую систему в части налогов на труд: распространить льготу по ЕСВ за мобилизованных работников в ряды ВСУ на юридическое лицо ( в настоящее время льготой пользуются только ФЛП) и предоставить право пользоваться такой льготой по собственному решению компаний. Кроме того, компенсировать из Госбюджета зарплату, которую компании продолжают выплачивать своим наемным работникам, призванным во время мобилизации на военную службу
  • Разрешить импорт непродовольственных товаров в Украину без соблюдения требований по маркировке продукции на украинском языке
  • Разрешить импорт электрического и электронного оборудования и радиооборудования в Украину на основе европейских деклараций соответствия и маркировки СЕ
  • Возобновить возврат сумм финансовых гарантий с единого казначейского счета Гостаможслужбы
  • Отменить ветеринарно-лабораторный контроль при наличии международного ветеринарного сертификата от производителя
  • Продолжить действующие таможенные упрощения, не предусматривающие таможенный досмотр грузов непосредственно в пунктах пропуска на 1 год
  • Упростить требования к заполнению грузово-таможенных деклараций, установить приемлемые сроки для представления таких документов после окончания военного положения.
  • Перенести дату вступления в силу технического регламента на косметическую продукцию
  • Изменить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД): перейти на электронный документооборот, упростить требования к подготовке отчетов по ОВД и т. п.
  • Урегулировать вопрос освобождения от уплаты некоторых налогов и утвердить список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, и т. д. — пока такого официального перечня нет, а, соответственно, и льгот
  • Остановить течение сроков на устранение нарушений по предписаниям от органов государственного надзора/контроля, выполнение которых по срокам пришлось на период военного положения.

На постоянной основе предлагают:

  • Отменить выводы санитарно-эпидемиологической экспертизы для товаров, на которые распространяется действие принятых в Украине технических регламентов (Ведь в ЕС таких выводов нет)
  • Позволить использовать английский в пользовательских интерфейсах (например, бытовой техники, автомобилей)
  • Позволить предоставлять инструкции по пользованию в электронном виде
  • Отменить государственное регулирование цен
  • Урегулировать вопросы электронной коммерции, чтобы нечестные предприниматели не имели возможности безнаказанно осуществлять продажу товаров/услуг онлайн
  • Позволить получать разрешительные документы на определенные категории строительства не только в Госэкоинспекции, но и ЦНАП и территориальных инспекциях ДИАМ, отменить определенные бюрократические шаги при оформлении акта готовности объекта к эксплуатации
  • Отменить в бумажной форме лицензию на оптовую/розничную торговлю алкогольными напитками, обязанность вести учет марок акцизного налога по видам, отменить спецформу товарно-транспортной накладной для алкогольных напитков и т. п.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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