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2022-04-21
Бизнес попросил власть сделать 20 критических изменений по дерегуляции на время войны
Некоторые изменения просят оставить и после окончания военных действий, информирует
Представители бизнеса обратились к власти с просьбой как можно скорее убрать целый ряд бюрократических процедур, как минимум на время войны, чтобы помочь им преодолеть трудности. Некоторые изменения считают необходимым сохранить и после окончания военных действий. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации, собравшей
Министерство экономики уже получило соответствующий список предложений.
На временной основе предлагают:
- Отменить список критического импорта и разрешить работать тем компаниям, у которых, несмотря на военное состояние, есть возможность осуществлять внешнеэкономические операции
- Восстановить возмещение НДС экспортерам
- Либерализовать налоговую систему в части налогов на труд: распространить льготу по ЕСВ за мобилизованных работников в ряды ВСУ на юридическое лицо ( в настоящее время льготой пользуются только ФЛП) и предоставить право пользоваться такой льготой по собственному решению компаний. Кроме того, компенсировать из Госбюджета зарплату, которую компании продолжают выплачивать своим наемным работникам, призванным во время мобилизации на военную службу
- Разрешить импорт непродовольственных товаров в Украину без соблюдения требований по маркировке продукции на украинском языке
- Разрешить импорт электрического и электронного оборудования и радиооборудования в Украину на основе европейских деклараций соответствия и маркировки СЕ
- Возобновить возврат сумм финансовых гарантий с единого казначейского счета Гостаможслужбы
- Отменить ветеринарно-лабораторный контроль при наличии международного ветеринарного сертификата от производителя
- Продолжить действующие таможенные упрощения, не предусматривающие таможенный досмотр грузов непосредственно в пунктах пропуска на 1 год
- Упростить требования к заполнению грузово-таможенных деклараций, установить приемлемые сроки для представления таких документов после окончания военного положения.
- Перенести дату вступления в силу технического регламента на косметическую продукцию
- Изменить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД): перейти на электронный документооборот, упростить требования к подготовке отчетов по ОВД и т. п.
- Урегулировать вопрос освобождения от уплаты некоторых налогов и утвердить список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, и т. д. — пока такого официального перечня нет, а, соответственно, и льгот
- Остановить течение сроков на устранение нарушений по предписаниям от органов государственного надзора/контроля, выполнение которых по срокам пришлось на период военного положения.
На постоянной основе предлагают:
- Отменить выводы санитарно-эпидемиологической экспертизы для товаров, на которые распространяется действие принятых в Украине технических регламентов (Ведь в ЕС таких выводов нет)
- Позволить использовать английский в пользовательских интерфейсах (например, бытовой техники, автомобилей)
- Позволить предоставлять инструкции по пользованию в электронном виде
- Отменить государственное регулирование цен
- Урегулировать вопросы электронной коммерции, чтобы нечестные предприниматели не имели возможности безнаказанно осуществлять продажу товаров/услуг онлайн
- Позволить получать разрешительные документы на определенные категории строительства не только в Госэкоинспекции, но и ЦНАП и территориальных инспекциях ДИАМ, отменить определенные бюрократические шаги при оформлении акта готовности объекта к эксплуатации
- Отменить в бумажной форме лицензию на оптовую/розничную торговлю алкогольными напитками, обязанность вести учет марок акцизного налога по видам, отменить спецформу товарно-транспортной накладной для алкогольных напитков и т. п.
Дубенко Вадим, ZN.ua