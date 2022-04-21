Бизнес попросил власть сделать 20 критических изменений по дерегуляции на время войны

Представители бизнеса обратились к власти с просьбой как можно скорее убрать целый ряд бюрократических процедур, как минимум на время войны, чтобы помочь им преодолеть трудности. Некоторые изменения считают необходимым сохранить и после окончания военных действий. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации, собравшей предложения предпринимателей по максимальному упрощению ведения бизнеса.

Министерство экономики уже получило соответствующий список предложений.

На временной основе предлагают:

Отменить список критического импорта и разрешить работать тем компаниям, у которых, несмотря на военное состояние, есть возможность осуществлять внешнеэкономические операции

Восстановить возмещение НДС экспортерам

Либерализовать налоговую систему в части налогов на труд: распространить льготу по ЕСВ за мобилизованных работников в ряды ВСУ на юридическое лицо ( в настоящее время льготой пользуются только ФЛП) и предоставить право пользоваться такой льготой по собственному решению компаний. Кроме того, компенсировать из Госбюджета зарплату, которую компании продолжают выплачивать своим наемным работникам, призванным во время мобилизации на военную службу

Разрешить импорт непродовольственных товаров в Украину без соблюдения требований по маркировке продукции на украинском языке

Разрешить импорт электрического и электронного оборудования и радиооборудования в Украину на основе европейских деклараций соответствия и маркировки СЕ

Возобновить возврат сумм финансовых гарантий с единого казначейского счета Гостаможслужбы

Отменить ветеринарно-лабораторный контроль при наличии международного ветеринарного сертификата от производителя

Продолжить действующие таможенные упрощения, не предусматривающие таможенный досмотр грузов непосредственно в пунктах пропуска на 1 год

Упростить требования к заполнению грузово-таможенных деклараций, установить приемлемые сроки для представления таких документов после окончания военного положения.

Перенести дату вступления в силу технического регламента на косметическую продукцию

Изменить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД): перейти на электронный документооборот, упростить требования к подготовке отчетов по ОВД и т. п.

Урегулировать вопрос освобождения от уплаты некоторых налогов и утвердить список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, и т. д. — пока такого официального перечня нет, а, соответственно, и льгот

Остановить течение сроков на устранение нарушений по предписаниям от органов государственного надзора/контроля, выполнение которых по срокам пришлось на период военного положения.

На постоянной основе предлагают: