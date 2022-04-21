Военные РФ вывезли уникальную коллекцию из мариупольского музея медальерного искусства

Заведение насчитывало более 700 экспонатов.

Военные РФ вывезли уникальную коллекцию из мариупольского музея медальерного искусства
© Мариупольськая горрада

РоSSийские оккупанты вывезли в Донецк уникальную коллекцию медальера Ефима Харабета из музея медальерного искусства Мариуполя. Об этом сообщила Мариупольская городская рада в Telegram.

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя!" — заявили в сообщении.

По информации горрады, в музее было размещено более 700 экспонатов на 16 стендах.

“Все произведения были переданы в дар музею женой художника — народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022…” — добавили в Мариупольской городской раде.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Новая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей УкраиныНовая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей Украины
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк второй раз выкупил военные облигации на 20 млрд грнНацбанк второй раз выкупил военные облигации на 20 млрд грн
За прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигацииЗа прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигации
Попытки РФ поддержать рубль истощат ее военные ресурсы — Минфин СШАПопытки РФ поддержать рубль истощат ее военные ресурсы — Минфин США
Украинский Минфин хочет, чтобы частные инвесторы из США и ЕС могли покупать военные облигации — МарченкоУкраинский Минфин хочет, чтобы частные инвесторы из США и ЕС могли покупать военные облигации — Марченко
Продажи предметов искусства в 2021 году выросли на 29%Продажи предметов искусства в 2021 году выросли на 29%
Кабмин сократил срок подачи заявок на "военные" 6500 грн: назван крайний срокКабмин сократил срок подачи заявок на "военные" 6500 грн: назван крайний срок
Символ войны: Louis Vuitton ругают за новую коллекцию украшений с буквой ZСимвол войны: Louis Vuitton ругают за новую коллекцию украшений с буквой Z
Минфин предлагает инвесторам покупать военные облигации: какие условия и как приобрестиМинфин предлагает инвесторам покупать военные облигации: какие условия и как приобрести
Sotheby's, Christie's и Bonhams отменили аукционы руSSкого искусстваSotheby's, Christie's и Bonhams отменили аукционы руSSкого искусства
Военные облигации в долларе позволили продавать на вторичном рынкеВоенные облигации в долларе позволили продавать на вторичном рынке
Последние новости
Подгружаем последние новости