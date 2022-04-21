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2022-04-21
Военные РФ вывезли уникальную коллекцию из мариупольского музея медальерного искусства
Заведение насчитывало более 700 экспонатов.
© Мариупольськая горрада
РоSSийские оккупанты вывезли в Донецк уникальную коллекцию медальера Ефима Харабета из музея медальерного искусства Мариуполя. Об этом сообщила Мариупольская городская рада в
"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя!" — заявили в сообщении.
По информации горрады, в музее было размещено более 700 экспонатов на 16 стендах.
“Все произведения были переданы в дар музею женой художника — народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022…” — добавили в Мариупольской городской раде.
Максим Царук, ZN.ua