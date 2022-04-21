Военные РФ вывезли уникальную коллекцию из мариупольского музея медальерного искусства

РоSSийские оккупанты вывезли в Донецк уникальную коллекцию медальера Ефима Харабета из музея медальерного искусства Мариуполя. Об этом сообщила Мариупольская городская рада в Telegram .

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя!" — заявили в сообщении.

По информации горрады, в музее было размещено более 700 экспонатов на 16 стендах.

“Все произведения были переданы в дар музею женой художника — народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022…” — добавили в Мариупольской городской раде.