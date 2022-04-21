Глава Минфина Германии посоветовал немецкому бизнесу воздержаться от уплаты за роSSийский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер посоветовал немецким бизнес-структурам, использующим роSSийский газ, не соглашаться на условия Кремля по оплате за поставку топлива в рублях.

В эфире Bloomberg Television глава немецкого Минфина подчеркнул , что заключенные в евро и долларах договоренности следует уважать.

«Контракты есть контракты. Если они заключены в евро и долларах, то компании частного сектора должны платить именно в этой валюте», – заявил Линднер.

Кроме того, министр подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать санкции против РоSSийской Федерации в целях политической и экономической изоляции Москвы. По мнению политика, это ускорит наступление мира в Украине и восстановление стабильности в Европе.