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2022-04-21
Комиксы Marvel летом уйдут из РоSSии
Компания решила запретить продажу комиксов и отозвать лицензию на их издание, информирует
Marvel больше не будет продавать свои новые комиксы в РоSSии
Компания Marvel прислала в издательство Geek City и магазин комиксов «Чук и Гик» в РоSSии письмо, в котором заявила, что с лета она прекращает продажу своих комиксов в этой стране, а также отзывает лицензии на их издательство в стране-агрессоре. Об этом
Так, из РоSSии уйдут, в частности, комиксы о Капитане Америка, Человеке-пауке, Халке и других персонажах Marvel.
Фаина Ваулина, ZN.ua