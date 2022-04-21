Комиксы Marvel летом уйдут из РоSSии

Компания решила запретить продажу комиксов и отозвать лицензию на их издание, информирует ZN.ua.

Комиксы Marvel летом уйдут из РоSSии
Marvel больше не будет продавать свои новые комиксы в РоSSии

Компания Marvel прислала в издательство Geek City и магазин комиксов «Чук и Гик» в РоSSии письмо, в котором заявила, что с лета она прекращает продажу своих комиксов в этой стране, а также отзывает лицензии на их издательство в стране-агрессоре. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Так, из РоSSии уйдут, в частности, комиксы о Капитане Америка, Человеке-пауке, Халке и других персонажах Marvel.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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