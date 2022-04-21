НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы

Национальный банк закрыл лазейку, с помощью которой из Украины в марте-апреле могли вывести до $2,6 млрд. Об этом говорится на сайте НБУ.

Регулятор установил, что теперь физические лица смогут совершать операции квазикеш (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов), используя только собственную иностранную валюту.

Лимит на такие операции – 100 000 грн. в месяц в эквиваленте. Он распространяется также на трансграничные P2P переводы.

По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является предпосылкой для ослабления ограничений в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины.

Как сообщает НБУ, начиная с конца марта, спрос и предложение по экспортно-импортным операциям клиентов на валютном рынке в целом сбалансированы. В то же время, значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами оказывают определенное дополнительное давление на валютный рынок.

В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд. дол. США , а с начала апреля (на 18 апреля) – 0,9 млрд дол. США .

С одной стороны, необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами возникает вследствие использования украинскими гражданами карт, эмитированных украинскими банками к счетам в национальной валюте, за пределами страны для покупки товаров и услуг. В то же время проведение таких расчетов критически необходимо для миллионов граждан, которые были вынуждены временно уехать за границу.

С другой стороны, платежные карты также используются для оплаты операций «quasi cash», которые, преимущественно, осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено. Следовательно, соответствующие операции следует трактовать как приводящие к непроизводительному выводу капитала из страны. Как следствие, Национальный банк отчасти ограничил возможности осуществления таких операций.

Внедренные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.