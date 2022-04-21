Австрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSии
Также Турция начинает диверсифицировать поставки природного газа.
Австрийская нефтегазовая компания OMV прекратила импорт и переработку нефти из РоSSии. На РФ приходилось не более 8% импорта в Австрию, но позиция страны красноречива, написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Кроме того, по данным Bloomberg Турция начинает диверсифицировать поставки природного газа.
"Государственная компания "Botas" (турецкая – Ред.) завершает переговоры с немецким Deutsche Bank, который предоставит кредит в $1 млрд на приобретение сжиженного природного газа в США. "Для понимания, "Botas" является давним партнером "Газпрома", – отметил Ермак.
Напомним, вчера министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что ФРГ до конца года полностью откажется от импорта нефти из РоSSии. Дальше она планирует прекратить и покупку газа.
Нефтяное и газовое эмбарго – то, что Украина требует с начала полномасштабной войны РоSSии. За счет полученных за энергоресурсы средств РФ может финансировать уничтожение украинского народа.