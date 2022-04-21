Австрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSии

Австрийская нефтегазовая компания OMV прекратила импорт и переработку нефти из РоSSии. На РФ приходилось не более 8% импорта в Австрию, но позиция страны красноречива, написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Кроме того, по данным Bloomberg Турция начинает диверсифицировать поставки природного газа.

"Государственная компания "Botas" (турецкая – Ред.) завершает переговоры с немецким Deutsche Bank, который предоставит кредит в $1 млрд на приобретение сжиженного природного газа в США . "Для понимания, "Botas" является давним партнером "Газпрома", – отметил Ермак.

Напомним, вчера министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что ФРГ до конца года полностью откажется от импорта нефти из РоSSии. Дальше она планирует прекратить и покупку газа.