Компенсация в США за войну РоSSии против Украины: юрист объяснил, чего ждать и не ждать от американского закона

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект «Закон о Суверенитете Украины 2022». Он предусматривает возможность подать гражданский иск в любой окружной суд на территории США с требованием взыскать денежный ущерб с иностранного государства. За физический вред, включая смерть, повреждение имущества или утрату имущества, причиненные таким государством вследствие вторжения в другое суверенное государство Европы. В статье кандидат юридических наук Сергей Козьяков объясняет, чего ждать и чего не ждать от нового закона.

Во-первых, в отличие от предыдущих исторических примеров взимания контрибуций, теперь не придется ждать окончания войны, чтобы получить компенсацию. Сразу после вступления в силу этого закона можно будет обращаться в окружные суды на всей территории США и требовать компенсации за счет активов РФ , заблокированных на территории Америки. Это — очевидный плюс.

Во-вторых, несмотря на упоминание Украины в коротком названии законопроекта, ни Украина как государство, ни украинские юридические лица, ни украинские граждане не будут иметь никакого приоритета перед взыскателями ущерба среди других европейских государств. И это — несмотря на ужасное количество жертв, ранений и увечий, изнасилований и мародерства, уничтожение инфраструктуры, разрушение школ, больниц, жилых домов… Минус.

“Да, мы понимаем, что другие государства, сейчас солидарно поддерживающие Украину, тоже понесут определенный ущерб. Из-за войны в Украине и из-за санкций против агрессора теряют доходы, инвестиции и рабочие места их компании. Но, скажем откровенно, их утраты — несравнимы с утратами Украины и украинцев, чтобы ставить нас в одну длинную очередь истцов без какой-либо приоритетности”, - пишет эксперт.

В-третьих, возникнут очень серьезные, а для большинства наших граждан — непреодолимые проблемы финансового сопровождения исков. Почему?

“Иски в американские суды есть смысл подавать только через адвокатов, которые знают американские законы, имеют опыт и квалификацию, и, конечно, — хорошо владеют английским. Такие адвокаты будут стоить нашим истцам очень дорого: месячной зарплаты жителя Бородянки хватит разве что на оплату двух часов работы тамошнего адвоката, а о финансах наших пенсионеров нечего и вспоминать. Еще есть вариант договориться о вознаграждении адвокату из суммы полученной компенсации, то есть по результату, но не факт, что многие адвокаты на это согласятся. Снова минус”, - подчеркивает он.



