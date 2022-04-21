Украинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцев

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для выплат за март тем, кто безоплатно разместили у себя украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

Согласно распоряжению от 19 апреля 2022 г. № 298-р, средства выделил Кабинет министров, они будут поступать в областные военные администрации из резервного фонда государственного бюджета, информирует Апостроф.

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - сказано в документе.

Сколько средств направлено в каждую область:


Лена Руденко, Апостроф

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