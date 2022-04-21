В Южной Корее «застряли» картины Малевича и Кандинского из роSSийских музеев

Картины из роSSийских музеев, которые были представлены на выставке «Кандинский, Малевич и роSSийский авангард: искусство революции» в Сеуле, не могут доставить в РоSSию. Это связано с отсутствием подходящих рейсов, сообщает роSSийский «Коммерсант».

Выставка проходила с 31 декабря 2021 по 17 апреля 2022 года. На ней были представлены картины «Импровизация №217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Наталии Гончаровой, «Беспредметная композиция» Александра Родченко.