В Южной Корее «застряли» картины Малевича и Кандинского из роSSийских музеев

Проблемы с доставкой картин в РоSSию связаны с санкциями, введенными против страны-агрессора, информирует ZN.ua.

В Южной Корее «застряли» картины Малевича и Кандинского из роSSийских музеев
В РоSSию из-за санкций не могут вернуть картины
© depositphotos/vikabest88@gmail.com

Картины из роSSийских музеев, которые были представлены на выставке «Кандинский, Малевич и роSSийский авангард: искусство революции» в Сеуле, не могут доставить в РоSSию. Это связано с отсутствием подходящих рейсов, сообщает роSSийский «Коммерсант».

Выставка проходила с 31 декабря 2021 по 17 апреля 2022 года. На ней были представлены картины «Импровизация №217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Наталии Гончаровой, «Беспредметная композиция» Александра Родченко.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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