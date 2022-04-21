В Украине падают цены на картофель

В Украине за минувшую неделю оптовая цена картофеля снизилась в среднем на 20% - до 4-8 гривен за килограмм. Эксперты EastFruit объяснили, что для снижения цен есть несколько причин.

В частности, украинским производителям картофеля приходится снижать цены из-за низкого спроса и большого предложения на рынке картофеля из Польши .

Нужно отметить, что польскую картошку в Украине продают сейчас практически по такой же цене, как и местную. Польской картошки в нашей стране так много, что украинским производителям волей-неволей приходится снижать цены.

Некоторые эксперты утверждают, что оптовые цены на картошку в Украине могут снижаться и дальше. Многое будет зависеть от ситуации в районе боевых действий с роSSийскими оккупантами и от поставок картошки из Польши . А в Польше в прошлом году был большой урожай этого овоща.

Напомним, в Украине сейчас ведется государственное регулирование цен на некоторые продукты питания, которые имеют социальное значение. Однако, овощей среди таких продуктов питания нет.

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