Намного выше официального: какой курс доллара на черном рынке в Украине

В связи с невозможностью купить доллары в банках и обменниках Украины еще до недавнего времени, многие граждане были вынуждены менять валюту на черном рынке, а "менялы" наживаться на этом, информирует Апостроф .

Что происходит с долларом на черном рынке 21 апреля рассказывает "Сегодня".

По данным сайта "Курс Украины", в четверг средний курс продажи составил 32,6 грн/долл, а курс покупки – 32,43 грн/долл. Самый низкий курс продажи, который удалось найти – 32,36 грн/долл., а самый высокий – 34 грн/долл.

При этом официальный курс доллара в Украине заморожен и составляет 29,25 грн/долл.

В целом ситуации 21 апреля выглядит так: