Война внесла свои коррективы: популярный интернет-магазин решил проблемы с недовольными клиентами

Популярный интернет-магазин INTERTOP извинился за неудобства, которые испытывали клиенты, а также заверил, что уже возвращает средства за недоставленные товары. Клиенты жаловались на отсутствие техподдержки и необработку заказов после оплаты онлайн.

Об этом представители комиссии сообщили в публичном письме с объяснениями сложившейся ситуации.

Там подчеркнули, что работа в условиях войны осложнена логистической и финансовой нагрузкой, а также рисками для жизни сотрудников. INTERTOP Ukraine в результате полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии лишена централизованного управления логистической системой, что частично парализовало отгрузку и доставку товара.

"Возврат средств за все заказы, которые не были доставлены или возвращены после примерки, происходит медленнее, но все клиенты получают свои средства в установленные законом сроки. Причина – это сложная логистика и временная потеря центрального состава. Статус товара многих заказов был просто не известен" в первые недели войны. Если заказ был отменен с нашей стороны из-за отсутствия необходимого товара, то мы возвращаем средства в течение 2-7 дней", - пояснила Мария Самплавская, CMO INTERTOP Ukraine

По их словам, техподдержка не работает, поскольку существует дефицит персонала, поэтому все вопросы с клиентами решаются с помощью социальных сетей, информирует Апостроф.

"Мы на 100% прозрачный бизнес и готовы открыто комментировать ситуацию. Мы, как и все украинцы, сталкиваемся с невиданными ранее вызовами, однако готовы на них достойно реагировать, ведь верим, что экономика и бизнес работая приближают нас к победе. 5% от каждого заказы мы продолжаем передавать в фонд "Вернись живым" и другие целевые фонды в поддержку ВСУ и ТРО и регулярно отчитываемся о начисленных суммах в соцсетях INTERTOP", - заверили в компании.

Клиенты уже начали получать возврат средств за товары, которые им не смогли доставить, о чем они отчитываются в социальных сетях.


Лиза Бровко, Апостроф

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