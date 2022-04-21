В Нацбанке рассказали, когда перестанут сдерживать фиксированный курс доллара

Нацбанк не сможет долго удерживать курс доллара на уровне 29,25 грн/доллар и планирует при первой же возможности вернуться к политике плавающего курса. Это возможно при запуске отечественной экономики и возобновлении импорта и экспорта.

В Нацбанке рассказали, когда перестанут сдерживать фиксированный курс доллара

Новый план НБУ предусматривает, что валютные ограничения будут постепенно расслабляться на фоне наполнения внутреннего рынка иностранной валютой. Когда произойдет существенное увеличение объемов валюты, то гривну отпустят в свободное плавание.

Налаживание производства в Украине увеличит объемы экспорта, из которого страна будет получать стабильную валютную прибыль.

Кроме постепенного снятия валютных ограничений, Нацбанк также намерен вновь внедрить практику применения ключевой ставки. Такой шаг поможет снизить инфляцию, за полтора месяца войны достигшую 13%.

Напомним, НБУ установил фиксированный курс гривны сразу после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину 24 февраля и ввел лимиты на снятие и перевод денег.

В настоящее время финансовые эксперты заявляют, что курс доллара будет формироваться под влиянием следующих основных факторов:

  • доход от экспорта услуг IT-отрасли;
  • доход от других экспортных отраслей;
  • денежные переводы украинцев, работающих за границей;
  • импорт энергоресурсов.

Первые три фактора будут способствовать насыщению валютного рынка и, естественно, снижению курса доллара. Четвертый – будет работать на его повышение. Таким образом, большого обесценивания гривни не следует ожидать. Если военная ситуация позволит НБУ вернуть плавающий валютный курс, то гривна упадет максимум до уровня 33 грн за доллар.

Напомним, как будут работать банки в Украине на период пасхальных праздников.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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