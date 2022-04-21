Переселенцы, вернувшиеся в разрушенное жилье, получат денежную помощь

Внутренние переселенцы, вернувшиеся в свои дома, которые были разрушены в результате преступных действий роSSийских оккупантов, будут и дальше получать от государства денежную помощь на проживание. Соответствующее решение приняли во время очередного заседания Кабмина Украины.

Переселенцы, вернувшиеся в разрушенное жилье, получат денежную помощь

Речь идет не только про возвращение в свое жилье, которое было повреждено, но и про полностью разрушенные квартиры или дома.

При этом денежная помощь на проживание будет выплачиваться и лицам, которые подали заявку на компенсацию разрушенного или поврежденного жилья в результате боевых действий.

Кроме того, Кабмин расширил способы, какими внутренние переселенцы могут сообщить про возвращение на место своего постоянного проживания. Это теперь можно сделать по месту получения справки, по возвращении в свое жилье, а также через мобильное приложение или сайт "Дія".

Переселенцы, вернувшиеся в разрушенное жилье, получат денежную помощь

Напомним, на получение нового жилья вместо поврежденного или разрушенного во время боевых действий жилья имеют право только его собственники. Для этого нужно подать заявление через приложение "Дія".

Ранее стало известно, что квартиры, полученные в качестве компенсации, некоторое время нельзя будет продавать.


Максимов Віталій, Тудей

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