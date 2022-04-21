"Большая семерка" готова предоставить дополнительные 24 млрд долларов Украине
Страны с сильнейшими экономиками мира готовы финансово поддержать украинцев, информирует
В заявлении "Большой семерки" говорится о сумме в 24 миллиарда долларов денежной помощи, которая может быть увеличена в случае необходимости. Также министры финансов сожалеют об участии РоSSии в международных форумах, в том числе на встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Международные и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", - говорится в заявлении чиновников G7.
Поэтому, во время выступления представителей РФ на встрече G20, чиновники США, Украины и стран ЕС в знак протеста покинули зал заседания.
Ранее в белом доме заявили, что США не будут присутствовать в "ряде встреч" G20, если РоSSия будет их участницей.