США расширили список граждан и компаний РФ, подпадающих под санкции
Минфин США заявил, что люди и организации из нового списка ранее пытались обойти уже существующие ограничения.
Соединенные Штаты Америки расширили список роSSийских граждан и компаний, подпадающих под санкции.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство финансов США.
В список вошли 29 физических и 40 юридических лиц, в том числе канал "Царьград", принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву, известному как спонсора боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Также санкции ввели против людей, связанных с банком "Открытие", в том числе председателя правления банка Михаила Задорнова, а также первого заместителя главы роSSийского Центробанка Ксении Юдаевой.
Против Малофеева, уже находящегося под санкциями США, введены дополнительные ограничения, касающиеся не только телеканала, но и других структур предпринимателя. Под ограничение также попал сын предпринимателя Константин.
Санкции затронули также "Транскапиталбанк". Это оператор услуг новой платежной системы Hello, зарегистрированной в РоSSии. Ожидалось, что с помощью Hello можно будет делать денежные переводы внутри РоSSии, трансграничные переводы в рублях, долларах, евро и юанях, а также транзитные переводы без открытия счета.
Минфин США заявил, что люди и организации из нового списка санкций раньше пытались обойти уже существующие ограничения Вашингтона.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину США и страны Запада ввели против Кремля жесткие санкции. Они коснулись не только крупных чиновников и бизнесменов, но и рядовых граждан. В частности, в начале марта приостановили свою работу платежные системы Visa и Mastercard. Их владельцы теперь не могут расплачиваться за границей или совершать покупки в международных интернет-магазинах.