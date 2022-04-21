США расширили список граждан и компаний РФ, подпадающих под санкции

Минфин США заявил, что люди и организации из нового списка ранее пытались обойти уже существующие ограничения.

Соединенные Штаты Америки расширили список роSSийских граждан и компаний, подпадающих под санкции.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство финансов США .

В список вошли 29 физических и 40 юридических лиц, в том числе канал "Царьград", принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву, известному как спонсора боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Также санкции ввели против людей, связанных с банком "Открытие", в том числе председателя правления банка Михаила Задорнова, а также первого заместителя главы роSSийского Центробанка Ксении Юдаевой.

Против Малофеева, уже находящегося под санкциями США , введены дополнительные ограничения, касающиеся не только телеканала, но и других структур предпринимателя. Под ограничение также попал сын предпринимателя Константин.

Санкции затронули также "Транскапиталбанк". Это оператор услуг новой платежной системы Hello, зарегистрированной в РоSSии. Ожидалось, что с помощью Hello можно будет делать денежные переводы внутри РоSSии, трансграничные переводы в рублях, долларах, евро и юанях, а также транзитные переводы без открытия счета.

Минфин США заявил, что люди и организации из нового списка санкций раньше пытались обойти уже существующие ограничения Вашингтона.