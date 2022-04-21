Укрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблем

Укрпочта решила отказаться от дальнейшего выпуска почтовой марки с известным роSSийским кораблем. Руководитель компании рассказал, почему решили прекратить печать популярной марки.

Укрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблем, которая вызвала небывалый ажиотаж в Украине

По словам главы Укрпочты Игоря Смелянского, компания остановит выпуск и уберет из продажи в своих отделениях знаменитой почтовой марки, на которой изображен роSSийский корабль, отправленный «на три буквы».

Марка с роSSийским кораблем была выпущена миллионным тиражом, партии новых экземпляров печатать не будут. На данный момент Укрпочта продала около 700 тысяч экземпляров почтовой марки.

"Что будет дальше? Чтобы все было честно и прозрачно, 100 тысяч марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга, 21 апреля, в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, а с пятницы, 22 апреля, и любой клиенты в Украине или за ее пределами. Таким образом, еще более 8300 клиентов смогут получить марки", — рассказал Смелянский.

Укрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблем, которая вызвала небывалый ажиотаж в Украине

Гендиректор Укрпочты также добавил, что остаток тиража знаменитой почтовой марки решено использовать для официальных делегаций, музейных фондов, поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями, а также по филателистическим абонементам. Всем работникам Укрпочты раздадут по одному экземпляру.

Однако гендиректор Укрпочты отметил, что серия с роSSийским военным кораблем будет продолжена. К выпуску готовятся майки и другие вещи с маркой, которые все желающие смогут приобрести в отделениях оператора и в интернет-магазине.

Напомним, компания Укрпочта объявила о бесплатной доставке посылок из-за границы.


Шевченко Лилия, Тудей

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