FT: В МВФ посчитали, что Украине нужно 15 миллиардов долларов на следующие три месяца

Глава фонда призвала всех его участников оказать помощь украинской экономике, пострадавшей от роSSийского вторжения, информирует ZN.ua.

FT: В МВФ посчитали, что Украине нужно 15 миллиардов долларов на следующие три месяца
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Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине потребуются 5 миллиардов долларов ежемесячно в течение ближайшего трехмесячного периода, чтобы закрыть все дыры, возникшие из-за влияния вторжения РоSSии на финансы страны. Она также добавила, что фонд обсудит украинские финансовые нужды с правительствами-партнерами Украины.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что Георгиева предложила выделить необходимую Киеву финансовую помощь в форме грантов в рамках скоординированных усилий стран-участниц МВФ.

«Большая часть экономики не функционирует. Заполнение финансовой нехватки лучше обеспечить из-за грантового финансирования, так мы считаем», – пояснила Георгиева.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что его организация работает над пакетом поддержки для развивающихся стран объемом 170 миллиардов долларов. Эти деньги будут выделены на следующие 15 месяцев. Пакет должен помочь обуздать экономические последствия войны, а также пандемии коронавируса и климатических изменений.


Лесь Димань, ZN.ua

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